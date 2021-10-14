Булыкин: «В матче «Спартака» и «Динамо» нет фаворита»

Уже в субботу, 16 октября, в рамках 11-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» примет у себя дома «Динамо», которое на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Бывший футболист динамовцев Дмитрий Булыкин рассказал, чего зрителям стоит ожидать от противостояния двух московских клубов. По его словам, этот матч невероятно важен для обеих коллективов, но он не должен стать определяющим.

«Здесь 50 на 50. Фаворита нет. В этой игре мы как раз увидим, кто на что способен. Думаю, будет 1:1 или 2:2», - цитирует Булыкина Rusfootball.info.

Более того, эксперт отметил, что пока рано оценивать шансы команд на итоговые позиции в конце сезона, ведь все будет решаться после зимней паузы.