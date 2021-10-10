В «Фиорентине» опровергли слухи об интересе к Ларссону

«Фиорентина» не рассматривает возможность подписания шведского нападающего «Спартака» Джордана Ларссона.

Издание Sport24 обратилось за комментариями к спортивному директору «фиалок» Даниэле Праде в вопросе насчёт якобы интереса итальянского клуба к 24-летнему легионеру «красно-белых».

«Это неправда. Мы не заинтересованы в Ларссоне», - решительно подчеркнул функционер «виолы».

Отметим, что прежде флорентийский клуб приобрёл у «Спартака» Александра Кокорина, которого уже нарекли в Италии одним из худших трансферов за последнее время.

Джордан Ларссон нынешний сезон проводит весьма неубедительно, не отличившись результативными действиями ни разу в 11 сыгранных матчах.