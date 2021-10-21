Руй Витория оштрафован за поведение в матче против «Динамо»

РФС решил оштрафовать «Спартак» и «Динамо», а также некоторых представителей клубов по итогам очной встречи в прошедшем туре чемпионата.

Таким образом, «красно-белые» вынуждены в общей сложности выплатить 70 тысяч рублей штрафа. Отдельная санкция была применена к главному тренеру Рую Витории, который заплатит 30 тысяч рублей за неподобающее поведение в технической зоне, а именно за выход за пределы указанных ограничений.

Что касается «Динамо», то клуб понесет ответственность за появление посторонних лиц на поле, а также за произошедшее на трибунах стадиона – болельщики пронесли в сектора пиротехнику, а позже скандировали кричалки с ненормативной лексикой. Общий штраф - 200 тысяч рублей.

Такое решение было принято на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС.