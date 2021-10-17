Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче со «Спартаком», отметив, что хозяева сумели переломить игру за счет характера.
- Как вам игра?
- Оправдала ожидания. Матч удался. Игра, может, не была фееричной, но накал страстей и то, как она развивалась, отражает понятие дерби.
- Многие считают чуть ли не антигероем матча Тюкавина, который не реализовал выход один на один и не сделал счет 3:0. Согласны, что именно этот момент стал ключевым в игре?
- Вряд ли, но если бы Тюкавин забил третий мяч, то «Спартак» бы бросил играть. Я думаю, ключевым стал эпизод, когда Джикия забил и «Спартак» вернулся в игру. По идее 2:0 – это достаточно комфортный счет, чтобы «Динамо» довело дело до победы. Но гол Джикии, который не вытекал из хода игры, вдохнул в хозяев новые силы, и «Спартак» за счет характера смог вырвать ничью.
- Почему «Динамо» так провалилось в концовке? Футболисты посчитали, что победа уже в кармане или соперник так поддавил?
- Не сказал бы, что «бело-голубые» отпустили «Спартак». Гости играли так, как играли весь матч. Да, забей Тюкавин, встреча по-другому пошла был. Это стечение обстоятельств. Была потеря концентрации, которая привела к пропущенным мячам. В заслугу «Спартаку» можно сказать, что именно два защитника сыграли ключевую роль в нападении команды.
- Вас это удивило?
- Да нет. Джикия и Жиго - достаточно результативные футболисты в нашем чемпионате.
- За счет чего «Спартак» вытащил этот матч?
- Только за счет характера.
- Как оцените игру вратарей в этом матче? У болельщиков есть претензии к обоим голкиперам. Шунин ошибся в двух ключевых моментах, а в остальном почти не играл, потому что соперник мало что создал у ворот «Динамо». И Максименко действовал очень нервно. Выбивал мяч по аутам. Первый гол на его совести. Получается, оба вратаря сыграли не здорово?
- Я бы не искал в пропущенных мячах «Динамо» какие-то ошибки Шунина. В таких случаях говорят, что вратарь просто не выручил. Почему-то никто не говорит про ошибки защитников, которые позволяли сопернику беспрепятственно бить по воротам. А что касается Максименко, первый мяч со стандарта – это наигранная ситуация, которая завершилась взятием ворот. Если постараться, наверное, можно найти ошибки голкиперов, но по большому счету они просто не выручили.
- Кто для вас стал лучшим игроком матча?
- В первую очередь, Джикия. Его забитый мяч переломил игру.
- Но ведь именно Георгий ошибся, когда «Спартак» пропустил первый мяч.
- Поэтому я бы сказал, что на поле были лучшими обе команды, которые показали в дерби характер, не зависимо от того, как складывалась игра. По накалу и самоотдаче это было одно из лучших противостояний за последние годы.
Елена Григорьевская