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Точилин: По накалу и самоотдаче это было одно из лучших дерби за последние годы эксклюзив

17 Октября 2021 • 11:37 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче со «Спартаком», отметив, что хозяева сумели переломить игру за счет характера.

- Как вам игра?

- Оправдала ожидания. Матч удался. Игра, может, не была фееричной, но накал страстей и то, как она развивалась, отражает понятие дерби.

- Многие считают чуть ли не антигероем матча Тюкавина, который не реализовал выход один на один и не сделал счет 3:0. Согласны, что именно этот момент стал ключевым в игре?

- Вряд ли, но если бы Тюкавин забил третий мяч, то «Спартак» бы бросил играть. Я думаю, ключевым стал эпизод, когда Джикия забил и «Спартак» вернулся в игру. По идее 2:0 – это достаточно комфортный счет, чтобы «Динамо» довело дело до победы. Но гол Джикии, который не вытекал из хода игры, вдохнул в хозяев новые силы, и «Спартак» за счет характера смог вырвать ничью.

- Почему «Динамо» так провалилось в концовке? Футболисты посчитали, что победа уже в кармане или соперник так поддавил?

- Не сказал бы, что «бело-голубые» отпустили «Спартак». Гости играли так, как играли весь матч. Да, забей Тюкавин, встреча по-другому пошла был. Это стечение обстоятельств. Была потеря концентрации, которая привела к пропущенным мячам. В заслугу «Спартаку» можно сказать, что именно два защитника сыграли ключевую роль в нападении команды.

- Вас это удивило?

- Да нет. Джикия и Жиго - достаточно результативные футболисты в нашем чемпионате.

- За счет чего «Спартак» вытащил этот матч?

- Только за счет характера. 

- Как оцените игру вратарей в этом матче? У болельщиков есть претензии к обоим голкиперам. Шунин ошибся в двух ключевых моментах, а в остальном почти не играл, потому что соперник мало что создал у ворот «Динамо». И Максименко действовал очень нервно. Выбивал мяч по аутам. Первый гол на его совести. Получается, оба вратаря сыграли не здорово?

- Я бы не искал в пропущенных мячах «Динамо» какие-то ошибки Шунина. В таких случаях говорят, что вратарь просто не выручил. Почему-то никто не говорит про ошибки защитников, которые позволяли сопернику беспрепятственно бить по воротам. А что касается Максименко, первый мяч со стандарта – это наигранная ситуация, которая завершилась взятием ворот. Если постараться, наверное, можно найти ошибки голкиперов, но по большому счету они просто не выручили.

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- Кто для вас стал лучшим игроком матча?

- В первую очередь, Джикия. Его забитый мяч переломил игру.

- Но ведь именно Георгий ошибся, когда «Спартак» пропустил первый мяч.

- Поэтому я бы сказал, что на поле были лучшими обе команды, которые показали в дерби характер, не зависимо от того, как складывалась игра. По накалу и самоотдаче это было одно из лучших противостояний за последние годы.

Елена Григорьевская

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