​«Динамо» забило второй гол «Спартаку»

В главном матче субботы в чемпионате России отношения на поле «Открытие Арены» выясняют «Спартак» и «Динамо». В первом тайме «бело-голубые» открыли счёт усилиями Ивана Ордеца, а на исходе часа игрового времени они упрочили свой перевес. Гол забил Константин Тюкавин, который реализовал выход один на один с Александром Максименко.

Следить за развитием событий в дерби «Спартака» и «Динамо» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Если «Динамо» удержит победный счёт в гостях у «Спартака», команда Сандро Шварца в турнирной таблице чемпионата России вплотную приблизится к лидирующему «Зениту». Питерцы в двух последних турах РПЛ проигрывали.