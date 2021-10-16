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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» забило второй гол «Спартаку»

16 Октября 2021 • 20:29 Комментировать
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

В главном матче субботы в чемпионате России отношения на поле «Открытие Арены» выясняют «Спартак» и «Динамо». В первом тайме «бело-голубые» открыли счёт усилиями Ивана Ордеца, а на исходе часа игрового времени они упрочили свой перевес. Гол забил Константин Тюкавин, который реализовал выход один на один с Александром Максименко.

Следить за развитием событий в дерби «Спартака» и «Динамо» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Если «Динамо» удержит победный счёт в гостях у «Спартака», команда Сандро Шварца в турнирной таблице чемпионата России вплотную приблизится к лидирующему «Зениту». Питерцы в двух последних турах РПЛ проигрывали.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Константин Тюкавин
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