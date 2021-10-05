Мостовой: «Отсутствие Понсе никто не заметит»

Александр Мостовой поделился мнением о кадровой ситуации в стане «Спартака». Москвичи из-за травм лишились Куинси Промеса на три недели, а Эсекеля Понсе - на три месяца.

«Серьёзные потери, прежде всего, это касается Промеса. Отсутствие Понсе никто не заметит, потому что есть Соболев», - приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».

Экс-футболист сборной России выразил мысль, что сегодня в столичном клубе погоду делают именно травмированный Куинси Промес и нигериец Виктор Мозес. По его мнению, «Спартак» сможет прибавить, когда этот тандем легионеров наберёт оптимальные кондиции.