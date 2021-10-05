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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Отсутствие Понсе никто не заметит»

05 Октября 2021 • 17:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
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16.10 19:00

Александр Мостовой поделился мнением о кадровой ситуации в стане «Спартака». Москвичи из-за травм лишились Куинси Промеса на три недели, а Эсекеля Понсе - на три месяца.

«Серьёзные потери, прежде всего, это касается Промеса. Отсутствие Понсе никто не заметит, потому что есть Соболев», - приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».

Экс-футболист сборной России выразил мысль, что сегодня в столичном клубе погоду делают именно травмированный Куинси Промес и нигериец Виктор Мозес. По его мнению, «Спартак» сможет прибавить, когда этот тандем легионеров наберёт оптимальные кондиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Виктор Мозес Куинси Промес Эсекель Понсе
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