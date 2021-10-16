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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карасёв высказался после работы на дерби «Спартак» - «Динамо»

16 Октября 2021 • 22:58 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:2
Динамо Москва
окончен

Арбитр Сергей Карасёв, который отработал на субботнем дерби Премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо», пообщался с журналистами.

«Дерби не может быть простым. Потасовка? Я не буду давать комментариев на этот счёт, посмотрите повтор. Хорошо, что не последовало никаких претензий», - высказался Карасёв.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Динамо» завершился вничью со счётом 2:2. В концовке первого тайма на поле «Открытие Арены» произошла потасовка, в которой участвовали многие футболисты, включая запасных. По итогам инцидента Сергей Карасёв выписал жёлтые карточки четверым игрокам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Карасёв
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Diuminmak
16 Октября 2021 в 23:09
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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