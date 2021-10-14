Шварц назвал имена футболистов, которые не сыграют со «Спартаком»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» рассказал о состоянии игроков.

- В каком состоянии сборники, которые вернулись в клуб? Пропустит ли Макаров матч со «Спартаком»? Фабиан Бальбуэна не сыграл два матча за сборную и может пропустить третий. Вас не напрягает, что он может зря съездить в сборную и не сыграть против «Спартака»?

- По Фабиану. Команда Парагвая сегодня сыграет против Боливии, и мы посмотрим, примем окончательное решение, будет ли он играть, уже в день матча. Вопрос по нему остается открытым. Что касается других наших сборников, Фомин вчера провел восстановительную тренировку, была короткая тренировка. Сегодня он будет тренироваться с командой в общей группе. Захарян также вчера тренировался в общей группе, он готов к «Спартаку». По Макарову, Денис проводит индивидуальные тренировки, вопрос по его участию в матче остается открытым, но мы надеемся, что он сможет сыграть. Кто точно не появится на поле, так это Лаксальт и Лесовой.

- В каком состоянии Шунин, готов ли он играть? Приняли ли вы решение, кто сыграет - он или Лещук, который в очень хорошей форме?

- На данный момент мы пока не приняли окончательное решение, кто будет защищать ворота в субботу. Либо Шунин, либо Лещук, мы думаем об этом. Как вы знаете, у нас есть еще и третий вратарь, который также достаточно качественно показывает свою подготовку к матчу. Более того, он вызывался в молодежную команду.