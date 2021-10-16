Бывший футболист «Динамо» Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в дерби между «Спартаком» и «бело-голубыми».

«Дерби оправдало ожидание. Серьезный матч, в котором было много борьбы. Никто не хотел уступать ни на одном квадратном метре. «Динамо» выглядело предпочтительнее в обоих таймах в плане умной игры. В обороне играли надёжно и компактно, выбегали в хорошие контратаки. В одной из этих контратак забили. Казалось, что победа у «Динамо» в кармане, но «Спартак» показал характер.

В концовке игры именно «спартаковский» характер сделал своё дело. «Спартак» добыл ничью в практически безнадёжной ситуации. У «Динамо» были ещё моменты, Тюкавин мог забить. Но это футбол. Не забиваешь ты, забивают тебе - это мы увидели сегодня в очередной раз. Шансы нужно использовать, в таких матчах особенно. Можно сказать, «Спартак» в какой-то степени наказал «Динамо» за нереализованные моменты», - сказал Кирьяков.