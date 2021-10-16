Боярский назвал фаворита в дерби «Спартак» - «Динамо»

Известный артист, болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский поделился мнением о столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

«Динамо» - фаворит. У «Спартака» сейчас будет серия из сильных команд. Нет ощущения, что эта команда - долгоиграющая пластинка. Они могут совсем посыпаться», - передает слова артиста «Спорт-экспресс».

Столичное дерби пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 16 октября. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени.

В преддверии поединка «красно-белые» занимают седьмое место в турнирной таблице, а «бело-голубые» находятся на второй строчке.