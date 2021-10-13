​«Спартак» сообщил, сколько пропустит Умяров

Вторничный матч молодёжных сборных Литвы и России был омрачён травмой, которую получил Наиль Умяров. У полузащитника «Спартака» было выявлено повреждение латеральной группы капсульно-связочного аппарата голени, о чём сообщается на клубном сайте «красно-белых». Умяров вернётся в строй приблизительно через четыре недели.

В сезоне 2021/2022 21-летний Наиль Умяров успел провести за «Спартак» 12 матчей. В них хавбек результативными действиями не отмечался.

После десяти туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице. От «Зенита», располагающегося на вершине, «красно-белые» отстают на семь зачётных баллов.