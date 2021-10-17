В субботу «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью в дерби со счётом 2:2. В компенсированное время один зачётный балл для «красно-белых» спас защитник Самуэль Жиго, забивший головой. После игры француз впервые дал интервью на русском языке. Оно было опубликовано на канале «Спартака» в YouTube.

«Сегодня были хорошие эмоции. После 0:2 было очень тяжело, но это «Спартак». Хорошо, что отыгрались. Атмосфера была супер. Эмоции после забитого гола в компенсированное время были очень хорошими», - сказал Жиго.

«В первом тайме игра была 50 на 50, но они забили со стандарта. Затем было сложно, но мы проявили характер. Сейчас нужно отдыхать и готовиться к «Лестеру», - отметил защитник.

Я знаю, что не сыграю против «Зенита» [из-за перебора жёлтых карточек]. Но у нас хорошая команда, и это не проблема», - подчеркнул Жиго.