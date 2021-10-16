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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев: «Жирков пригодился бы нынешнему «Спартаку»

16 Октября 2021 • 09:34 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
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Через 8 ч. 37 мин.

На днях бывший игрок «Зенита» и сборной России Юрий Жирков дал обширное интервью, в котором вспомнил, как он в 2009 году мог оказаться в «Спартаке». Экс-футболист «красно-белых» Денис Бояринцев прокомментировал эти слова, оценив шансы защитника заиграть в той команде.

В разговоре с «РБ Спорт» Бояринцев отметил, что Жирков точно превосходил бы уровень тогдашней РПЛ. По его словам, он мог бы усилить любой клуб чемпионата. Более того, эксперт уверен, что и сейчас рекордсмен сборной не был бы лишним.

«Может ли он помочь нынешнему «Спартаку»? Если чувствует в себе силы и ресурсы, пригодился бы сегодняшней команде Руя Витории», - подытожил Бояринцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Жирков Денис Бояринцев
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