Шварц: «Считаю, что за этот год «Динамо» сделало большой шаг в развитии»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем со «Спартаком» поделился мыслями о работе в клубе.

- Почему в эту паузу решили не проводить контрольные матчи? Может быть, просто подумали, что вам нужна передышка?

- На прошлой неделе мы достаточно интенсивно тренировались. Мы приняли решение, что главная команда проведет контрольную встречу с «Динамо-2», мы так и сыграли. Немного видоизменили формат, сыграли три тайма по 20 минут. Для нас было важно максимально интенсивно нагрузить ребят, просмотреть всех. Я считаю, что эта игра была схожа с любой контрольной игрой.

- К чему готовиться в игре со «Спартаком», от кого ждать основной опасности? Кто может заменить Умярова, который не сыграет против «Динамо»?

- Конечно, мы знаем всю ситуацию с травмированными игроками в «Спартаке» и в курсе того, что Наиль Умяров получил травму в игре за молодежную сборную. В то же время мы не знаем, насколько она была серьезной, выйдет ли он на поле. Что касается моей команде, нам нужно хорошо коллективно, командно проявить себя в игре в обороне, потому что мы знаем, что в «Спартаке» большое количество высококлассных игроков. Для нас будет очень важный момент. В то же время нам надо хорошо выбегать в контратаки, использовать это оружие, создавать себе моменты. Сейчас мы хорошо готовы к этой встреч, у нас вернулись все сборники. Мы во всеоружии, для нас важно в эту субботу взять три очка.

- Вы ровно год во главе «Динамо». Какие ваши мысли, оглядываясь назад, насколько долгим может быть ваше российское путешествие? Насколько изменился «Спартак» Руя Витории по сравнению с командой Доменико Тедеско?

- Сегодня как раз год, как я в «Динамо» и возглавляю команду. Как человек я себя прекрасно чувствую. Мне здесь очень комфортно, я рад работать с приятными людьми, которые меня окружают. У нас великолепный тренерский штаб, Булут, Андрей Воронин, все остальные члены штаба, с которыми мы очень плотно контактируем, у нас есть чувство локтя, взаимопонимания. Если говорить о команде, я считаю, что она сделала большой шаг в развитии, но в то же время мы не останавливаемся на достигнутом, находимся только в пути, он длинный. Нам предстоит еще много пройти и развиваться, оттачивать свои компоненты. Сейчас сложно загадывать и говорить о том, как я вижу себя дальше. Для нас важно закончить сезон. Я понимаю, что на данный момент контракт истекает именно по итогу сезона, но о продлении и моем дальнейшем будущем в «Динамо» об этом скажем чуть позже, не забегая вперед.

Насколько видоизменилась схема и вообще игра «Спартака» при двух тренерах, то, наверное, если говорить о последних матчах и текущем состоянии «Спартака», то те три победы, которые они добыли, они заслуженные. То, что они показали, является плодом этих побед. Если отмотать пленку и вспомнить про начало этого сезона, то команда под руководством Руя Витории начала сезон в четыре защитника. Потом, как мы знаем, схема была снова видоизменена под пять защитников. Для нас сейчас не столь важно, насколько изменился «Спартак» под руководством этих двух тренеров. Для нас важно текущее состояние команды «Спартака» и то, как мы сможем найти ключи к этому «Спартаку» и склонить чашу весов в свою сторону.

- Вы дважды признавались лучшим тренером месяца. В матчах, когда вам вручали награду, «Динамо» выступало не очень хорошо. Сейчас не побаиваетесь победы в этой номинации?

- Я абсолютно не боюсь этого и считаю, что это является подтверждением той работы, которую мы проделали. Я хочу отметить, что это достижение не только мое, но вклад в этот приз имеют все участники нашего тренерского штаба. Это наша общая заслуга, это подтверждает, что мы делаем работу правильно и на правильном пути. Сейчас мы об этом не задумываемся. Для нас важно весь фокус внимания и всю энергию направить на субботнее дерби против «Спартака».