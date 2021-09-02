Футбольный эксперт Олег Корнаухов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче сборных России и Хорватии.

«Не сказал бы, что результат матча меня удивил. Нормальный результат, сыграли вничью и завоевали очко. Конечно, чтобы решать задачи, лучше на своём поле выигрывать, но и так итог неплохой. Немного перестроил Карпин эту сборную, они играют классическую 4-3-3. Стараются высоко прессинговать, но наиграть все это за такой короткий срок, два дня, что он был со всеми футболистами сборной вместе, нереально. В этом плане команда ещё сырая, моментов практически не создавала. Хорватия пока не такая мощная, хотя у них обученные футболисты. Брозович и Ковачич - звезды европейского уровня. Меня удивил вопрос по Смолову, на мой взгляд, он был в неплохой форме, но решили сыграть чуть по-другому. Посмотрим, что будет с Кипром и Мальтой», - сказал Корнаухов.