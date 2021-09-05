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Черданцев не поддерживает назначение Баринова капитаном сборной России

05 Сентября 2021 • 11:25 Комментировать (5)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

На субботний матч против Кипра сборную России с повязкой капитана выводил Дмитрий Баринов. Известный комментатор Георгий Черданцев не поддержал такое решение. Своё мнение он основывает на том, что Баринов позволял себе в прошлом.

Очевидно, речь идёт об оскорбительной кричалке, посвящённой «Спартаку». Дмитрий Баринов в своё время выступил у фанатов «Локомотива» заводящим при исполнении такой кричалки.

Черданцев написал в своём телеграм-канале, что правильная атмосфера вокруг национальной сборной выстраивается тогда, когда капитана уважают болельщики всех клубов.

«Как это было с Онопко и Семаком. И как не было с Дзюбой», - вспоминает Черданцев.

Напомним, что сборная России в субботу обыграла Кипр на выезде со счётом 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Черданцев Дмитрий Баринов
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
05 Сентября 2021 в 12:23
Мне кажется отсутствие лидера и вынуждает Карпина каждый матч выпускать нового капитана.. Акинфеева уважали все болелы по моему. Что касается кричалок- люди взрослеют и умнеют... Но назначение Баринова постоянным капитаном мне как то не очень. Пока еще не дорос. В этой сборной пока нет лидера. И это плохо. Нет игрока который может взять игру на себя. В будущем таким лидером может стать Смолов если конечно продолжит хорошо выступать в клубе и в сборной
Гоблин Фред
05 Сентября 2021 в 11:50
Карпину ДОБРА.Пусть Достойных КАПИТАНАМИ Выбират.
Гоблин Фред
05 Сентября 2021 в 11:48
Аленичев,Онопко.Акинфеев,Цымбаларь....Вот Капитаны...
Гоблин Фред
05 Сентября 2021 в 11:47
Все за бабло продались...
Гоблин Фред
05 Сентября 2021 в 11:46
В наше время любой какпитан-капитан...
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