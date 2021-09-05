Черданцев не поддерживает назначение Баринова капитаном сборной России

На субботний матч против Кипра сборную России с повязкой капитана выводил Дмитрий Баринов. Известный комментатор Георгий Черданцев не поддержал такое решение. Своё мнение он основывает на том, что Баринов позволял себе в прошлом.

Очевидно, речь идёт об оскорбительной кричалке, посвящённой «Спартаку». Дмитрий Баринов в своё время выступил у фанатов «Локомотива» заводящим при исполнении такой кричалки.

Черданцев написал в своём телеграм-канале, что правильная атмосфера вокруг национальной сборной выстраивается тогда, когда капитана уважают болельщики всех клубов.

«Как это было с Онопко и Семаком. И как не было с Дзюбой», - вспоминает Черданцев.

Напомним, что сборная России в субботу обыграла Кипр на выезде со счётом 2:0.