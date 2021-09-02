Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче сборных России и Хорватии.

«Меня немножко удивил выбранный состав. Фактически, наша сборная вышла играть без нападающего. Но по итогу матча можно сделать вывод, что тактика, в принципе, оправдалась. У нас были быстрые игроки в нападении, мы пытались найти свой шанс в быстрых контратаках, но это получалось не так часто. Хорваты все-таки имели преимущество и играли первым номером.

В целом, наша сборная, наверное, довольна результатом. Ничья все-таки в нашу пользу. Возможно, учитывая все слабости нашей сборной, Карпин и поставил такой состав. В середине второго тайма он поменял Захаряна и Ионова, чтобы добавить движения, потому что мы больше играли без мяча. В целом, такая тактика принесла успех, а это самое главное», - сказал Сенников.

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