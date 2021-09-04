​«Не то, что ожидали увидеть»: Жена Карпина оценила игру сборной России

Сборная России показала не лучший свой футбол на Кипре, но смогла победить на выезде с результатом 2:0. Авторами голов стали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, которые забивали в начале первого и начале второго тайма соответственно.

После завершения матча комментарий для «Рейтинга Букмекеров» дала супруга главного тренера сборной России – Дарья Карпина. Она оценила выступление команды на Кипре.

«Я, конечно, не эксперт, не мне судить, но да, это, наверное, не то, что мы ожидали увидеть. Главное, что одержали победу», - поделилась мнением Дарья.

Сборная России вышла на первое место в своей группе, но сборная Хорватии свой матч пятого тура ещё не провела.