На матче Кипр - Россия отработают испанские судьи

На официальном сайте УЕФА представлена информация о судейских назначениях на матчи пятого тура отборочного этапа чемпионата мира-2022.

Поединок между сборными Кипра и России обслужит бригада арбитров из Испании. Главным рефери встречи утвержден Алехандро Эрнандес. На бровках ему будут помогать Теодоро Собрино и Хосе Наранхо. Запасной судья – Сесар Тото. VAR – Хосе Санчес.

Матч Кипр – Россия состоится в субботу, 4 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед пятым туром россияне занимают второе место в группе, а киприоты располагаются на последней строчке.