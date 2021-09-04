Колосков: «У сборной России стопроцентные шансы на победу»

Сегодня сборная Россия проведет поединок против Кипра в рамках квалификация на чемпионат мира.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков довольно оптимистично настроен в преддверии данной встречи. В интервью «Спорт-Экспрессу» он заявил, что в таких обстоятельствах наставник Валерий Карпин, наверное, не откажется от возможности поэкспериментировать с составом.

«Могу уверенно сказать, что у нас стопроцентные шансы на победу. Кипр – команда, которую надо обыгрывать», - подчеркнул Колосков.

Напомним, что стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени. За текстовой трансляцией поединка можно проследить на сайте Liveresult.ru