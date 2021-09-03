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Тарханов оценил предстоящие матчи сборной России против Кипра и Мальты

03 Сентября 2021 • 16:25 Комментировать
Кипр
...
РОССИЯ
8.50 4.30 1.43
04.09 19:00

Заслуженный тренер России Александр Тарханов в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Кипра и России.

«Сложно заранее сказать о результате встречи. Во-первых, это все-таки выезд, а, во-вторых, каждая команда сейчас умеет играть. Германия вон Лихтенштейн еле-еле обыграла. К Кипру нашим нужно отнестись серьезно. Но я думаю, что настроится наша сборная на предстоящий матч должным образом. Карпин же заявил, что все, кто приехал в сборную, должны быть мотивированы. В этом плане все будет нормально, думаю.

Кипр будет играть строго от обороны, и главной задачей нашей сборной будет взломать эту оборону. Мы будем играть первым номером. У нас есть Миранчук, Головин, Кузяев, Захарян - игроки, обладающие индивидуальными качествами. Чтобы взломать оборону, помимо контроля мяча и пасов, нужны индивидуальные качества: дриблинг, обводка. Это нужно, чтобы завладевать пространством. Я думаю, что Карпин все-таки должен поставить Смолова. Он забивает и он достаточно активный. Он подходит под футбол, который Карпин хочет привить сборной», - сказал Тарханов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Тарханов
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