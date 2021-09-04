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​Генич – о сборной России: «Не игра, а ужас!»

04 Сентября 2021 • 21:21 Комментировать (2)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Известный комментатор Константин Генич поделился своими впечатлениями от выступления сборной России в гостевом матче против Кипра в рамках отбора на чемпионат мира, который проходил в субботу.

Напомним, команда Валерия Карпина обыграла на выезде Кипр со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Александр Ерохина и Рифата Жемалетдинова.

«Не игра, а ужас! Просто катастрофа», - написал Константин Генич на своей страничке в «Твиттере».

Следующий матч сборная России проведёт во вторник, 7 сентября. Команда Валерия Карпина примет Мальту.  Игра стартует в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Константин Генич
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
04 Сентября 2021 в 21:25
я бы этого Ганича с большим удовольствием отпинал , и отправил бы работать в забой , на урановые рудники , когда он коменнтирует кровь из ушей может пойти
JUMPER
04 Сентября 2021 в 21:40
артурчик...на табе ни пахожа...))) ни нада агресии...))) пущай усе живуть и здрастують...)))
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
04.09  21:45 Словакия ... Хорватия 4.2 3.35 1.95
04.09  21:45 Фарерские острова ... Дания 25 10.5 1.09
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