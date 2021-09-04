​Генич – о сборной России: «Не игра, а ужас!»

Известный комментатор Константин Генич поделился своими впечатлениями от выступления сборной России в гостевом матче против Кипра в рамках отбора на чемпионат мира, который проходил в субботу.

Напомним, команда Валерия Карпина обыграла на выезде Кипр со счётом 2:0 благодаря результативным ударам Александр Ерохина и Рифата Жемалетдинова.

«Не игра, а ужас! Просто катастрофа», - написал Константин Генич на своей страничке в «Твиттере».

Следующий матч сборная России проведёт во вторник, 7 сентября. Команда Валерия Карпина примет Мальту. Игра стартует в 21:45 по московскому времени.