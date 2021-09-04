​Карпин выбрал нового капитана для сборной России

Похоже, Валерий Карпин не планирует закреплять повязку капитана сборной России за каким-то одним футболистом. Если на матч против Хорватии команду выводил защитник Георгий Джикия, то в поединке с Кипром функции капитана будут возложены на хавбека Дмитрия Баринова. Об этом сообщила пресс-служба сборной в публикации стартового состава.

Сборная России начнёт гостевой матч против Кипра в семь часов вечера по московскому времени. Портал LiveResult представит трансляцию этого поединка в текстовом формате.

Добавим, что после четырёх игр отбора на чемпионат мира сборная России имеет в своём активе семь зачётных баллов.