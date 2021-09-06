Слуцкий назвал Ерохина «специфичным футболистом»

Леонид Слуцкий поделился мнением о полузащитнике и сборной России Александре Ерохине.

Главный тренер «Рубина» принял участие в сьёмках популярного Youtube-проекта «Коммент.Шоу», где ему задали вопрос насчёт футболиста «Зенита».

«Ерохин – достаточно специфичный футболист. Его нужно раскусить, понять и принять», - начал тренер казанцев.

Слуцкий добавил, что Александр Ерохин способен тонко прочувствовать эпизод, но быть полезным в течение всего матча у него не получается.

«Прекрасно, что Ерохин забил Кипру. У него есть финальное действие. Это его скилл», - подчеркнул коуч «Рубина».