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Премьер-лига

Слуцкий назвал Ерохина «специфичным футболистом»

06 Сентября 2021 • 22:01 Комментировать (1)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Леонид Слуцкий поделился мнением о полузащитнике и сборной России Александре Ерохине.

Главный тренер «Рубина» принял участие в сьёмках популярного Youtube-проекта «Коммент.Шоу», где ему задали вопрос насчёт футболиста «Зенита».

«Ерохин – достаточно специфичный футболист. Его нужно раскусить, понять и принять», - начал тренер казанцев.

Слуцкий добавил, что Александр Ерохин способен тонко прочувствовать эпизод, но быть полезным в течение всего матча у него не получается.

«Прекрасно, что Ерохин забил Кипру. У него есть финальное действие. Это его скилл», - подчеркнул коуч «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Леонид Слуцкий Александр Ерохин
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Комментарии (1)
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JUMPER
06 Сентября 2021 в 22:44
ероха игрок эпизодический...))) бывает таких ляпов наковыряет... а порой смотрится даже не плохо...))) в общем нет уверенной стабильности у него...))) в техническом плане подготовлен средне...)))
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