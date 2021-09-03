Известный футбольный эксперт Валерий Масалитин высказался по поводу предстоящего отборочного матча к чемпионату мира сборной России с Кипром.

- Какие ожидания от матча с Кипром?

- Во встрече с хорватами было видно, что наша сборная стало мобильнее, смелее, даже пыталась прессинговать, хотя этот элемент отрабатывается не за три-четыре дня. Только старик Хоттабыч за такой короткий период времени может что-то поменять. Но ребята даже пытались играть с позиции силы. Считаю, футболисты у нас квалифицированные и дай бог, чтобы они обыграли Кипр и Мальту.

- Удивило, что Кипр крупно проиграл Мальте (0:3) в прошлом матче?

- Там было удаление, которое очень повлияло на игру. А Мальта в этот момент хорошо сыграла, забила сразу два быстрых мяча. Тут игра шла до ошибки, и Мальта ей хорошо воспользовалась. В нашем матче такого не будет. Кипр играет дома и поэтому соберется. Тем более, ему нужно будет реабилитироваться после крупного поражения. Поэтому просто так мы ничего не добьемся. Нам надо стабилизировать состав и поймать свою игру, потому что в матче с хорватами мяч у нас совсем не держался. Мы ничего не могли в центре поля навязать хорватам, не контролировали мяч. Плюс я не знаю, почему Карпин не выпустил Смолова. Возможно, он не такой мобильный, как Ионов, и не может много прессинговать, но в конце встречи, когда нужен был результат, минут на пятнадцать его можно было выпустить. Возможно, Фёдор решил бы результат матча.

- Ждете появления Смолова во встрече с Кипром?

- Если Карпин будет играть в два нападающих, то да. Заболотный хорошо вышел с хорватами, очень много выиграл борьбы, скидывал мячи, то есть сделал облегчение для нашей сборной. А Фёдор этим не обладает: борьбой, игрой вверху. Смолов может тонко сыграть, особенно в штрафной, где-то поставить ногу, удачно пробить. Поэтому, думаю, если Карпин решит сыграть в два форварда, результат будет хорошим. В общем, надо что-то менять, выбирать стратегию. Надеюсь на положительный результат.

- Что знаете о сборной Кипра?

- Я смотрел нарезку фрагментов матча с Мальтой, голевых моментов. Ничего ахового там не было. Кипр ничем особо не запомнился. Больше впечатлила Мальта, которая после удаления у соперника сразу этим воспользовалась и забила два мяча. И игра была предрешена. Если мы вначале встречи создадим давление на киприотов, забьем, то проблем у нас тоже не будет. А если будем катать мяч, раскачиваться, а время будет идти, и мы не сможем забить, начнем нервничать, это будет плохо.

- Никогда в нашей сборной не было столько потерь. У нас выбыли с начала сбора Петров, Песьяков, Чистяков, Магкеев и Фомин. У Фернандеса травма колена, и он не сможет завтра сыграть с Кипром. Также в Москве остался Ионов, у которого небольшое повреждение.

- Думаю, мы сможем выкрутиться из этой ситуации. Понятно, что Фернандес – это потеря. Он отыграл с хорватами на своем уровне. Но его может заменить Караваев. Что касается Ионова, он сделал большой объем работы, прессинговал, создавал давление, хорошо отрабатывал сзади. Но дело в том, что мы в любой ситуации должны выигрывать у Кипра. У нас более квалифицированные футболисты, есть мотивация, самолюбие, сборная у нас омолодилась.

- Такое обилие травм о чем говорит?

- Возрастные футболисты, как Ионов и Фернандес, возможно, не готовы к сезону, и когда идет большая нагрузка, они не выдерживают. Возможно, они получили микротравмы в матче с хорватами. У каждого индивидуальный случай. Массового травматизма нет. За такое короткое время невозможно было загонять ребят.

- Какой у вас прогноз на матч?

- Самое главное для нас – выиграть и поймать свою игру. Если игра будет поставлена – голы всегда придут. Чем быстрее мы сыграемся и поймем требования Карпина – тем будет легче. Конечно, мне хочется увидеть результативную встречу хорошего качества. И мы постепенно должны к этому прийти. У нас подрастает хорошее поколение.

- То есть, разгрома киприотов не ждете?

- Меня устроят любые три очка. Главное, чтобы мы были в борьбе, были конкурентоспособными.

Елена Григорьевская