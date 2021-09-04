Смородская: «Баринов заслуживает быть капитаном сборной России»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, заслуживает ли 24-летний хавбек «железнодорожников» Дмитрий Баринов быть капитаном сборной России.

«Заслуживает. Вопрос лишь в том, как он ладит внутри коллектива. Важно то, как к нему относится этот коллектив», - поведала Смородская в беседе с «Рейтингом Букмекеров».

Сегодня, 4 сентября, сборной России предстоит провести гостевой поединок против команды Кипра в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

По итогам четырех туров Россия идет на втором месте в группе, а киприоты занимают последнюю строчку.