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Чемпионат мира 2022

Смородская: «Баринов заслуживает быть капитаном сборной России»

04 Сентября 2021 • 13:57 Комментировать
Кипр
...
РОССИЯ
9.00 4.50 1.42
Через 3 ч. 42 мин.

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, заслуживает ли 24-летний хавбек «железнодорожников» Дмитрий Баринов быть капитаном сборной России.

«Заслуживает. Вопрос лишь в том, как он ладит внутри коллектива. Важно то, как к нему относится этот коллектив», - поведала Смородская в беседе с «Рейтингом Букмекеров».

Сегодня, 4 сентября, сборной России предстоит провести гостевой поединок против команды Кипра в отборочном турнире чемпионата мира-2022. Начало встречи запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

По итогам четырех туров Россия идет на втором месте в группе, а киприоты занимают последнюю строчку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Дмитрий Баринов
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