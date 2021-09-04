​Головин признан лучшим игроком сборной России в матче против Кипра

Сборная России оставила смешанное впечатление о себе по итогам гостевого матча против Кипра. Впрочем, команда Валерия Карпина победила (2:0), а результат сейчас очень важен.

Пресс-служба сборной России сообщает, что лучшим игроком матча против Катара был признан полузащитник Александр Головин. Решение принимали эксперты и болельщики.

Отметим, что голы в ворота сборной Кипра забивали Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, а голевые передачи в обоих случаях отдавал Фёдор Смолов.

Следующий матч российская сборная проведёт в ближайший вторник, 7 сентября. Соперником команды Валерия Карпина будут мальтийцы.