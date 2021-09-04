​Головин получил травму – Карпин

Сборная России в субботу обыграла на выезде Кипр со счётом 2:0. Примерно в средине второго тайма Александр Головин, который был признан лучшим игроком команды в матче, был заменён на Далера Кузяева.

После игры Валерий Карпин рассказал журналистам, что замена Головина была вынужденной. Футболист попросил заменить его, поскольку почувствовал боль в паховой области. Карпин добавил, что не знает, насколько серьёзной является травма полузащитника.

Уже 7 сентября сборной России предстоит провести домашний матч против Мальты в шестом туре отборочного цикла к чемпионату мира. Игра пройдёт на московской «Открытие Арене».