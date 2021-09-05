​Колосков: «В сборной России нет игрока, который мог быть бы вожаком на поле»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» по поводу матча Кипр – Россия (0:2).

- Как оцениваете игру с Кипром?

- Результат получился хорошим. Наша команда только формируется, и первый матч с хорватами вышел нервным, так что с Кипром 2:0 – это неплохо для нас.

- После первого гола показалось, что будет разгром, потому что наша сборная смотрелась здорово. У вас было такое же чувство?

- Нет. Было видно, что команда ещё не сыграна. Гол получился классический, с хорошей передачей Смолова на свободного Ерохина. Но было видно, что в игре много нестыковок, много брака, нет необходимого взаимопонимания. Поэтому я и не ожидал разгрома.

- В матче с Хорватией у нас не было чистого форварда, а вчера вышел Смолов. Как вам игра в нападении в матче с Кипром?

- Примерно одинаково игра смотрелась. Понятно, что сборная Хорватии - более серьёзный соперник, там более мастеровитые футболисты. Они и мячом владели поинтереснее, чем наша команда. Другое дело, что моментов особо не создали. Было видно, что они не в форме. А киприоты уступают по классу нашим футболистам. Конечно, наличие нападающего в составе имеет значение. Мы же видим, что Смолов сказал своё слово – на его счету две результативные передачи. Видимо, по матчу с хорватами Карпин понял, что нужно как-то перестроить игру. Это тренерское решение, хотя он подробно и не объяснил, почему не выпустил форварда в первом матче. Нам остаётся только догадываться. Теперь будем надеяться, что Карпин станет определяться с составом и будет его наигрывать в следующих осенних матчах.

- Кто вам больше понравился по игре в нападении: Смолов, Заболотный или Тюкавин?

- Конечно, Смолов самый мастеровитый из них. Это игрок высокого международного уровня, и он предпочтительнее для меня. Но всё зависит от соперника и тактики на матч. Тюкавин не смог себя проявить, но он получил не так много игрового времени.

- То есть Смолов становится нашим основным нападающим?

- Это уж я не знаю. Только тренер решает, также как и по позиции вратаря. Гилерме сыграл два матча и вроде бы теперь является первым номером сборной. Но мы же не знаем мнение Карпина на этот счёт.

- Как оцените игру наших легионеров?

- Миранчук и Головин в хорошем состоянии. Понимание игры у них современное. А Черышев пока функционально не готов, поэтому трудно говорить о том, что с ним будет дальше.

- Что думаете о капитанстве Баринова? Он проявил себя как лидер сборной? И как относитесь к тому, что в национальной команде нет постоянного капитана?

- Мне это не нравится. Я видел мощных капитанов в хоккее, и это были вожаки на льду и в раздевалке. Если в сборной нужен капитан просто для того, чтобы выводить команду – это одно дело, а если капитан нужен как вожак стаи, которая вышла громить соперника – другое. Для этого нужно обладать качествами, которые были у Фетисова, у Нетто. Наверное, в сборной нет такого человека, который может быть вожаком на поле.

- Какие-то изменения в игре под руководством Карпина в сравнении с командой Черчесова вам уже видны?

- Нет. И не может быть их видно, потому что футболисты остались те же самые. Они не могут выдумать ничего нового. Тренер может дать любое задание, но исполнители те же самые, что были у Черчесова. Ну, появились Самошников, Захарян, но основа осталась прежней. Понятно, что ничего нового тут не будет.

- С Мальтой ждёте такого же результата, как с Кипром или будет разгром?

- Я жду победы. Здесь и объяснять не надо, насколько она важна. Сейчас мы находимся выше хорватов и задача на оставшиеся четыре матча – победить в каждом из них. Второй вопрос – надо искать свою игру, которая повысила бы качество футбола сборной России. А это можно сделать только при наличии в составе новых футболистов с новым пониманием современного футбола. Молодёжь у нас в сборной есть, думаю, что Карпин будет ее потихоньку наигрывать.

Елена Григорьевская