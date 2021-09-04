​Карпин рассказал, в чём проблема сборной России

Валерий Карпин пообщался с журналистами после победы над Кипром (2:0) в пятом туре отбора на чемпионат мира. Рулевой сборной России остался недоволен игрой команды.

«Комментировать итог матча или игру?» - спросил Валерий Карпин, давая понять, что речь идёт о разных оценках.

«Результат приемлемый, было важно набрать три очка. А что касается игры, то команда, мягко говоря, не порадовала», - оценил игру тренер.

По словам Карпина, после 60-й минуты сборная России выглядела «очень плохо». Тренер объяснил это плохим физическим состоянием. Функционально команда не была готова решать задачи в заключительном отрезке поединка, о чём сказал Карпин.