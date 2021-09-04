Тренер сборной Кипра: «Мы уважаем Россию, но верим в себя»

Наставник сборной Кипра Никос Костеноглу пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против национальной команды России в отборе чемпионата мира-2022.

«Наша команда уважает соперника, однако мы верим в себя. Мы отбросили весь негатив, который был до этого матча. Знаем о силе сборной России, поэтому усердно готовимся», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Встреча сборных Кипра и России состоится в субботу, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этим матчем команда Валерия Карпина занимает второе место в группе, а киприоты идут последними.