Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 139 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Российский певец Лоза: Надо сниматься с чемпионата, если не обыграем Кипр

04 Сентября 2021 • 16:15 Комментировать (1)
Кипр
...
РОССИЯ
9.00 4.50 1.42
Через 1 ч. 24 мин.

Уже через несколько часов начнется поединок между сборными Кипра и России, в котором подопечным Валерия Карпина необходимо добывать победу, чтобы сохранять хорошие шансы на завоевание первого места в отборочной группе на чемпионат мира.

Российский певец Юрий Лоза считает, что российские футболисты обязаны увозить три очка с Кипра. Об этом он сказал в интервью «Спорт-Экспрессу». «Они только что проиграли Мальте. Если мы сыграем вничью, то нам надо сниматься с чемпионата», - прямо заявил представитель эстрады.

Напомним, что после четырех сыгранных туров национальная команда России занимает вторую строчку в группе, уступая хорватам по дополнительным показателям.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Юрий Лоза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Crocodile
04 Сентября 2021 в 17:28
твой плот уже приплыл в такую ховень, шо енто отдельная песня.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 75 минута Финляндия 1:0 Казахстан 1.45 4.15 8.3
04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 9 4.5 1.42
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.15 7.8 18
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.55 4 6.3
04.09  19:00 Латвия ... Норвегия 9.8 5.5 1.3
04.09  19:00 Сербия ... Люксембург 1.22 6.3 13.5
04.09  21:45 Шотландия ... Молдова 1.15 7.8 18.5
04.09  21:45 Голландия ... Черногория 1.15 8 17.5
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
17:30 · Чемпионат мира 2022
​Бывший кипрский футболист поделился ожиданиями от матча с Россией эксклюзив
17:14 · Чемпионат мира 2022
​Депутат Милонов: «Кипр и Россия сыграют вничью. Они тоже православные, и у них нет трансгендеров» 1
16:15 · Чемпионат мира 2022
Российский певец Лоза: Надо сниматься с чемпионата, если не обыграем Кипр 1
15:40 · Чемпионат мира 2022
Финляндия - Казахстан: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
15:39 · Чемпионат мира 2022
Джанлука Манчини покинул сборную Италии 1
15:08 · Чемпионат мира 2022
Карпин поздравил дочку с днём рождения 1
14:15 · Чемпионат мира 2022
Бэйл – о расизме: На месте игроков сборной Англии я бы ушёл с поля 5
13:57 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Баринов заслуживает быть капитаном сборной России»
13:52 · Чемпионат мира 2022
Верратти может пропустить матч со Швейцарией из-за травмы
13:39 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: В игре с Кипром главное не допустить «шапкозакидательства»
13:18 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт: «Стерлинга недостаточно хвалят за его игру»
12:38 · Чемпионат мира 2022
«Вы не смеётесь, значит всё хорошо» - наставник сборной Украины об интервью на родном языке 3
12:22 · Чемпионат мира 2022
Колосков: «У сборной России стопроцентные шансы на победу» 1
11:53 · Чемпионат мира 2022
Льорис – о матче с Украиной: «Хочу увидеть огонь в глазах французских футболистов»
11:32 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Норвегии выступил против действующего правительства страны 1
Все новости
Рекомендуем
 