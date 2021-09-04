Российский певец Лоза: Надо сниматься с чемпионата, если не обыграем Кипр

Уже через несколько часов начнется поединок между сборными Кипра и России, в котором подопечным Валерия Карпина необходимо добывать победу, чтобы сохранять хорошие шансы на завоевание первого места в отборочной группе на чемпионат мира.

Российский певец Юрий Лоза считает, что российские футболисты обязаны увозить три очка с Кипра. Об этом он сказал в интервью «Спорт-Экспрессу». «Они только что проиграли Мальте. Если мы сыграем вничью, то нам надо сниматься с чемпионата», - прямо заявил представитель эстрады.

Напомним, что после четырех сыгранных туров национальная команда России занимает вторую строчку в группе, уступая хорватам по дополнительным показателям.