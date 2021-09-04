Червиченко: «Сборная России накидает три гола Кипру»

Сегодня, 4 сентября, состоится поединок отборочного цикла чемпионата мира между сборными Кипра и России. Своим мнением об этом матче поделился экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко.

В интервью Metaratings функционер заявил, что подопечные Валерия Карпина обязаны увозить с Кипра три балла. По мнению Червиченко, российская сборная сможет как минимум три раза расписаться в воротах соперника. Он считает, что голами отметятся Смолов и Захарян.

Начало встречи на Кипре запланировано в 19:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.