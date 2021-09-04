Бывший российский футболист Максим Деменко в эксклюзивном интервью «Евро-футбол.Ру» прокомментировал победу сборной России над Кипром в гостях со счётом 2:0.

- Как вам сегодня игра в целом?

- При всем уважении к Кипру, я знал, что Россия выиграет. Но у нас были проблемы, мы позволили создать Кипру моменты, они могли забить. Радует, что с Кипром выходим с чувством, что мы классом выше, играем спокойно и уверенно. Хотелось бы, чтобы так было с другими командами, чтобы с хорватами тоже так себя чувствовали. В целом, понятно, что Россия сильнее. Хорошо, что быстро забили, правда потом расслабились. Надо отдать должное Смолову, видно, что соскучился по сборной. Можно его выделить за то, что хотел себя показать и проявить. Для сборной главное - победа. Заслуженно выиграли, но Карпин, думаю, будет предъявлять претензии защите и полузащите. Все-таки были зоны, где наши играли расслаблены.

- Кипр нанес 15 ударов по нашим воротам. Не настораживает это?

- Конечно, настораживает. Команда не должна позволять такое сопернику. Когда мы выходили против Хорватии, где есть классные игроки, мы были сконцентрированы, проявляли осторожность и не давали создавать им столько моментов. А здесь была расслабленность. Ошибки в передачах были. Если бы мы так играли с хорватами, у них было бы много моментов. Сегодня расхлябанность привела к тому, что моменты были и у Кипра.

- Вы уже затронули фигуру Фёдора Смолова. Можно назвать его сегодня лучшим игроком?

- Я думаю, да. Ещё раз повторюсь, видно, что он соскучился по сборной. Ему не доверяли, даже в том же матче с хорватами. Он хотел помочь сборной. Сегодня мы видели игру человека, который действовал на команду, отдал два голевых паса. Мог и сам забить, но где-то не получилось, где-то партнеры не нашли. Он сегодня - игрок, которого можно выделить в нашей команде.

- Исходя из такой игры Фёдора, можно ли назвать ошибкой решение не выпускать его против Хорватии?

- Я думаю, что он бы пригодился, однозначно. Но у Валерия Карпина была своя тактика. Но мне кажется, даже на 20-30 минут он мог бы помочь. Тренер решил сначала играть фланговыми игроками, а потом выпустил Заболотного. Он посчитал нужным сделать так. Я считаю, что Фёдор заслуживал выйти, он здорово себя проявлял в чемпионате.

- Теперь он будет основным форвардом сборной?

- Я думаю, да. Мы же не знаем всех тонкостей. Может быть там было какое-то общение. Фёдор сделал правильные выводы, он не стал говорить: «Почему так?» Он просто своё время ждал, и сегодня доказал, что он - игрок основного состава.

- Помимо Смолова было ещё достаточно замен. Говорит ли это о том, что Карпин ещё находится в поисках подходящих вариантов?

- Однозначно. Он ищет, даёт возможности игрокам почувствовать. У нас есть варианты в атаке и в полузащите. Но в защите мы видим, что у нас Джикия и Дивеев незаменимы. Если кто-то из них получит травму, будут проблемы. Фланги защиты укомплектованы хорошо, там есть Фернандес, Караваев, Самошников, Петров. Во всех позициях кроме центральных защитников можно маневрировать. Будем смотреть, но других вариантов пока, наверное, нет. Самое главное, выиграть сейчас у Мальты и смотреть, как сыграют наши соперники. Все-таки ещё на выезде играть с хорватами, словенцами.

- То есть эта победа не сильно приблизила нас к выходу на чемпионат мира?

- Нет. Конечно, нет. Выиграли - замечательно. Мальту мы обязаны обыграть. А там уже пойдут игры серьёзные игры. Там матчи покажут, на что мы можем рассчитывать. С Хорватией будет архисложно, нам нужно, чтобы хорваты потеряли очки, а мы при этом не должны их потерять.

Николай Алексеев