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​«Медленная, инертная, пассивная»: Черданцев раскритиковал сборную России

05 Сентября 2021 • 09:36 Комментировать
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

В субботу вечером сборная России обыграла на выезде Кипр, не показав при этом качественной игры. Национальную команду посредством своего телеграм-канала раскритиковал комментатор Георгий Черданцев.

«Сборная по-прежнему медленная, инертная, пассивная. И это с Кипром, который два года назад обыграли без шансов 5:0», - поделился своими впечатлениями Черданцев.

По словам комментатора, после смены тренера хочется наблюдать не изменения в тактике или технике – ведь за три дня что-то наиграть невозможно – а разницу в настроении. Черданцев такой разницы не заметил.

«Нового настроения и другого подхода к футболу пока не видно», - написал Черданцев.

В своём комментарии Черданцев задаёт ряд вопросов, в частности по поводу того, почему сборная Кипра нанесла больше ударов по воротам, и почему Александр Головин в сборной нечасто бьёт по воротам, как делает это в «Монако».

«А самое главное, ну почему наши играют почти все время пешком и после говорят об усталости? Ну только же начался сентябрь!» - возмутился Черданцев. Учитывая уже наметившиеся проблемы с физическим состоянием, комментатор с опаской ждёт ключевых октябрьских матчей сборной России в этом отборочном цикле.

Ближайшую игру сборная России проведёт 7 сентября против Мальты. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Черданцев
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