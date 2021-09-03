Какие шансы у России на выход из отборочной группы ЧМ-2022 перед игрой с Кипром

Дебютный матч Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России завершился ничьей с Хорватией – 0:0. Подопечные Златко Далича остаются главным соперником России в отборочной группе. В сентябре команде Карпина ещё предстоит провести два матча – с Кипром и Мальтой. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценивает перспективы сборной России в группе после мирного исхода с «шашечными».

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин в интервью Sports заявил, что поздравлять сборную пока рано, но остался доволен игрой. По его мнению, с Карпиным команда прибавила в комбинационном футболе и надёжно отыграла в защите. Юр Палыч отметил, что новый главный тренер российской сборной выбрал правильное направление. Сам Валерий Карпин тоже остался доволен игрой своих подопечных, как для первого матча по новой схеме.

Хорватия и Россия остались на вершине турнирной таблицы в группе Н. В параллельных матчах Словения и Словакия победителя не определили – 1:1, а Мальта дома разгромила Кипр – 3:0.

Турнирная таблица после четырёх туров:

М Команда И В Н П РМ О 1 Хорватия 4 2 1 1 4:1 7 2 РОССИЯ 4 2 1 1 6:4 7 3 Словакия 4 1 3 0 5:4 6 4 Словения 4 1 1 2 3:4 4 5 Мальта 4 1 1 2 6:8 4 6 Кипр 4 1 1 2 1:4 4

Как известно, напрямую на ЧМ-2022 выходит только победитель группы, тогда как команда, занявшая второе место, отправится в стыковые матчи. В борьбе с Хорватией у соперника есть преимущество хотя бы в том, что на «Лужниках» команды уже сыграли и теперь придётся играть на «Максимире». Этот матч состоится в середине ноября в рамках последнего тура.

Но у России более лёгкий календарь по сравнению с хорватами. Кроме очной встречи с ними команде Карпина ещё предстоит сыграть с Мальтой, Словенией, Словакией и дважды с Кипром. А вот команде Златко Далича предстоит сразиться дважды с крепкой Словакией, а также по одному разу с остальными сборными.

Если рассуждать о том, что Хорватия – фаворит группы и Россия претендует только на стыки, тогда вчерашняя ничья на «Лужниках» – положительный исход. Словакия ведь тоже не сумела переиграть кризисную Словению, потеряв шансы выйти на первое место. У словаков календарь точно не подарок – выезд в Россию и две встречи с Хорватией.

В сентябре России нужно взять максимум очков во встречах с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября). Также нужно надеяться, что Хорватия не возьмёт 6 очков в ближайших поединках со Словакией и Словенией. В таком случае уже Россия будет главным фаворитом группы в преддверии следующих октябрьских матчей.

Владислав АВРАМЕНКО