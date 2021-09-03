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Чемпионат мира 2022

Какие шансы у России на выход из отборочной группы ЧМ-2022 перед игрой с Кипром

03 Сентября 2021 • 10:34 Комментировать (2)
Кипр
...
РОССИЯ
8.50 4.30 1.43
04.09 19:00

Дебютный матч Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России завершился ничьей с Хорватией – 0:0. Подопечные Златко Далича остаются главным соперником России в отборочной группе. В сентябре команде Карпина ещё предстоит провести два матча – с Кипром и Мальтой. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» оценивает перспективы сборной России в группе после мирного исхода с «шашечными».

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин в интервью Sports заявил, что поздравлять сборную пока рано, но остался доволен игрой. По его мнению, с Карпиным команда прибавила в комбинационном футболе и надёжно отыграла в защите. Юр Палыч отметил, что новый главный тренер российской сборной выбрал правильное направление. Сам Валерий Карпин тоже остался доволен игрой своих подопечных, как для первого матча по новой схеме.

Хорватия и Россия остались на вершине турнирной таблицы в группе Н. В параллельных матчах Словения и Словакия победителя не определили – 1:1, а Мальта дома разгромила Кипр – 3:0.

Турнирная таблица после четырёх туров:

М
Команда
И
В
Н
П
РМ
О
1 Хорватия 4 2 1 1 4:1 7
2 РОССИЯ 4 2 1 1 6:4 7
3 Словакия 4 1 3 0 5:4 6
4 Словения 4 1 1 2 3:4 4
5 Мальта 4 1 1 2 6:8 4
6 Кипр 4 1 1 2 1:4 4

Как известно, напрямую на ЧМ-2022 выходит только победитель группы, тогда как команда, занявшая второе место, отправится в стыковые матчи. В борьбе с Хорватией у соперника есть преимущество хотя бы в том, что на «Лужниках» команды уже сыграли и теперь придётся играть на «Максимире». Этот матч состоится в середине ноября в рамках последнего тура.

Но у России более лёгкий календарь по сравнению с хорватами. Кроме очной встречи с ними команде Карпина ещё предстоит сыграть с Мальтой, Словенией, Словакией и дважды с Кипром. А вот команде Златко Далича предстоит сразиться  дважды с крепкой Словакией, а также по одному разу с остальными сборными.

Если рассуждать о том, что Хорватия – фаворит группы и Россия претендует только на стыки, тогда вчерашняя ничья на «Лужниках» – положительный исход. Словакия ведь тоже не сумела переиграть кризисную Словению, потеряв шансы выйти на первое место. У словаков календарь точно не подарок – выезд в Россию и две встречи с Хорватией.

В сентябре России нужно взять максимум очков во встречах с Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября). Также нужно надеяться, что Хорватия не возьмёт 6 очков в ближайших поединках со Словакией и Словенией. В таком случае уже Россия будет главным фаворитом группы в преддверии следующих октябрьских матчей.

Владислав АВРАМЕНКО

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
03 Сентября 2021 в 11:51
В общем ситуация не самая обнадёживающая в не зависимости какой календарь. И самое обидное будет ,если Россия потеряет очки с слабыми соперниками ,что есть все предпосылки для этого. Даже если и займут второе место в группе ,я не говорю вообще о первом ,тут шансов ноль .То плей - офф я убеждён ,станет для России непреодолимым ,для решающих матчей команда ещё не готова,так что мимо ЧМ .)
ARTUR
03 Сентября 2021 в 11:19
если Хорватия потеряет очки , то вас обгонят Словаки и Словенцы , перестаньте уже фантазировать про первое место , второе хотя бы возьмите ,
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