Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 155 Комментарии
Чемпионат мира 2022

Александр Мостовой: «Как сборная России играет без нападающего, когда вызвано было трое?» эксклюзив

03 Сентября 2021 • 18:13 Комментировать
Кипр
...
РОССИЯ
8.50 4.30 1.43
04.09 19:00
Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Кипра и России.

«Я думаю, что тут все очевидно в раскладе сил. Если Мальта обыгрывает Кипр 3:0, то о чем тут можно говорить. Да, там было удаление, но все равно. Если бы Словакия их обыграла после удаления, тогда ладно, а тут Мальта, что, Мальта такая сильная что ли? Наши должны выигрывать. Если Кипр встанет в глухую оборону и будет выбивать мячи, то разгром вряд ли случится. А если они будут играть с нами в открытый футбол, то можно и наказать их разгромом. Но победа должна быть. Мальта обыгрывает их 3:0, а Россия слабее Мальты что ли?

Будут ли кадровые изменения в составе? На самом деле, против Хорватии сыграли неважно. Но многие говорят, что неплохо и даже хорошо. Мы играли против обновленной Хорватии без нескольких лидеров, у которой было меньше времени на подготовку, но об этом никто не говорит. Все только говорят, что у нас все новое и все шикарно и здорово. Эту Хорватию мы должны были обыгрывать. О минусах, которые были, многие не говорят. Как мы играем без нападающего, когда трое было вызвано? Поэтому, конечно, изменения в составе будут. Иначе просто никто не поймет, зачем нужны нападающие, когда играем без нападающих. Зачем нужно пять вратарей, когда стоит только один. Поэтому ждать кадровых изменений стоит», - сказал Мостовой.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.09  16:00 Финляндия ... Казахстан 1.47 4.15 7.7
04.09  19:00 Сербия ... Люксембург 1.22 6.3 13.5
04.09  19:00 Кипр ... РОССИЯ 8.5 4.3 1.43
04.09  19:00 Словения ... Мальта 1.15 7.8 18
04.09  19:00 Ирландия ... Азербайджан 1.55 4 6.3
04.09  19:00 Латвия ... Норвегия 9.8 5.5 1.3
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
18:13 · Чемпионат мира 2022
Александр Мостовой: «Как сборная России играет без нападающего, когда вызвано было трое?» эксклюзив
17:58 · Чемпионат мира 2022
Херард Морено покинул расположение сборной Испании
17:52 · Англия. Премьер-лига
Кавани раздосадован по причине пропуска игр за сборную Уругвая
17:22 · Чемпионат мира 2022
Непомнящий – о матче Россия – Хорватия: «Результатом удовлетворён»
16:25 · Чемпионат мира 2022
Тарханов оценил предстоящие матчи сборной России против Кипра и Мальты
16:00 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт – о расистах: «Они вымрут, как динозавры. Мир меняется» 7
15:20 · Чемпионат мира 2022
Александр Лукашенко - об игре сборной Беларуси: «Смотреть на то убожество недопустимо»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тите: «Я хочу иметь в распоряжении всех футболистов в лучшем виде» 1
14:45 · Чемпионат мира 2022
Пятов: «Следует реализовывать свои шансы»
13:06 · Чемпионат мира 2022
ФИФА отреагировала на расистский скандал в матче сборных Венгрии и Англии
12:59 · Чемпионат мира 2022
Масалитин: «В матче с Кипром просто так мы ничего не добьёмся, нам надо поймать свою игру» эксклюзив
12:47 · Чемпионат мира 2022
Сборная Швеции установила национальный рекорд
12:36 · Чемпионат мира 2022
Президент Белоруссии Лукашенко сказал, что ему стыдно за сборную своей страны по футболу 2
12:12 · Чемпионат мира 2022
Геркус: Дзюба даже в плохой форме сильнее Заболотного 1
11:58 · Чемпионат мира 2022
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса 2 фото
Все новости
Рекомендуем
 