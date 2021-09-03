Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентомНиколаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Кипра и России.

«Я думаю, что тут все очевидно в раскладе сил. Если Мальта обыгрывает Кипр 3:0, то о чем тут можно говорить. Да, там было удаление, но все равно. Если бы Словакия их обыграла после удаления, тогда ладно, а тут Мальта, что, Мальта такая сильная что ли? Наши должны выигрывать. Если Кипр встанет в глухую оборону и будет выбивать мячи, то разгром вряд ли случится. А если они будут играть с нами в открытый футбол, то можно и наказать их разгромом. Но победа должна быть. Мальта обыгрывает их 3:0, а Россия слабее Мальты что ли?

Будут ли кадровые изменения в составе? На самом деле, против Хорватии сыграли неважно. Но многие говорят, что неплохо и даже хорошо. Мы играли против обновленной Хорватии без нескольких лидеров, у которой было меньше времени на подготовку, но об этом никто не говорит. Все только говорят, что у нас все новое и все шикарно и здорово. Эту Хорватию мы должны были обыгрывать. О минусах, которые были, многие не говорят. Как мы играем без нападающего, когда трое было вызвано? Поэтому, конечно, изменения в составе будут. Иначе просто никто не поймет, зачем нужны нападающие, когда играем без нападающих. Зачем нужно пять вратарей, когда стоит только один. Поэтому ждать кадровых изменений стоит», - сказал Мостовой.