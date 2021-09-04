Генич сделал прогноз на матч Кипр - Россия

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказал свое мнение о грядущем противостоянии сборных Кипра и России в рамках квалификационного этапа чемпионата мира-2022.

Генич считает, что Россия обязана побеждать киприотов. В этом у комментатора нет сомнений, пишет «Рейтинг Букмекеров». Константин советует сыграть победу команды Валерия Карпина и тотал меньше (3.5).

«Если уж киприотов не обыгрывать, то о чем тогда говорить», - резюмировал Генич.

Поединок между Кипром и Россией состоится сегодня, 4 сентября. Текстовая трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.