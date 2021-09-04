Червиченко: В игре с Кипром главное не допустить «шапкозакидательства»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко рассказал, какие трудности могут помешать сборной России сегодня обыграть Кипр в матче отбора на чемпионат мира. Напомним, ранее он заявлял, что при удачных стечениях обстоятельств россияне должны забивать сопернику минимум три гола.

В интервью Rusfootball.info Червиченко обозначил возможную ошибку команды Валерия Карпина. Он считает, что нельзя допустить недооценки оппонента. «Самое главное – не заразиться «шапкозакидательством». У нас же были истории, когда мы испытывали сложности с аутсайдерами, и нас начинало трясти так, что какой-то «дурак» в наши ворота залетал», - поделился экс-президент «красно-белых».

Начало матча против Кипра состоится в 19:00 по московскому времени. На сайте Liveresult.ru будет вестись текстовая трансляция поединка.