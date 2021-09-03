Геркус: Дзюба даже в плохой форме сильнее Заболотного

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус дал обширное интервью, в котором затронул ряд тем о российском футболе. Например, он поделился инсайдом о заинтересованности «Манчестер Юнайтед» к братьям Миранчукам, а также поговорил о проблемах «Спартака».

Акционер столичного клуба также поделился мнением насчет непопадания Артёма Дзюбы в сборную России. Как оказалось, Геркус не согласен с выбором нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина. «Даже в той форме, в которой Дзюба сейчас находится, он сильнее Антона Заболотного», - приводит слова футбольного чиновника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард «Зенита» до недавнего времени являлся капитаном сборной, но на текущий сбор вызов не получил из-за провального старта сезона.