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Чемпионат мира 2022

Геркус: Дзюба даже в плохой форме сильнее Заболотного

03 Сентября 2021 • 12:12 Комментировать (1)
Кипр
...
РОССИЯ
8.50 4.30 1.43
04.09 19:00

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус дал обширное интервью, в котором затронул ряд тем о российском футболе. Например, он поделился инсайдом о заинтересованности «Манчестер Юнайтед» к братьям Миранчукам, а также поговорил о проблемах «Спартака».

Акционер столичного клуба также поделился мнением насчет непопадания Артёма Дзюбы в сборную России. Как оказалось, Геркус не согласен с выбором нового главного тренера национальной команды Валерия Карпина. «Даже в той форме, в которой Дзюба сейчас находится, он сильнее Антона Заболотного», - приводит слова футбольного чиновника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард «Зенита» до недавнего времени являлся капитаном сборной, но на текущий сбор вызов не получил из-за провального старта сезона. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба Антон Заболотный Илья Геркус
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Комментарии (1)
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Sanay
03 Сентября 2021 в 12:34
А сильнее Зеболотного и Бдзюбы Смолов, только непонятно почему Карп не поставил его на игру..
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