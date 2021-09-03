Марио Фернандес пропустит матч с Кипром

Один из ведущих защитников сборной России Марио Фернандес не поможет команде в поединке отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Кипра. Об этом сообщается на страницах «Спорт-экспресса».

Как сообщает источник, у 30-летнего футболиста диагностирована травма колена. В настоящий момент Фернандес находится в расположении национальной команды. Не исключен вариант участия защитника в поединке против Мальты 7 сентября.

После четырех туров подопечные Валерия Карпина занимают второе место в таблице группы Н. Матч против Кипра состоится 4 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.