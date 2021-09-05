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Премьер-лига

5 положительных выводов после победы сборной России на Кипре

05 Сентября 2021 • 12:20 Комментировать (1)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Главный итог матча на Кипре – подопечные Карпина взяли три очка. Многие скептически относятся к островитянам, но недооценивать их нельзя – в нынешнем отборе они уже отнимали очки у Словении и Словакии. Футболисты сборной России выложились на поле и выиграли 2:0. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» определило пять положительных моментов в игре сборной России по итогам матча с Кипром.

Смолов – лучший форвард России прямо сейчас

Фёдор стал одним из героев матча с островитянами. Форвард «Локомотива» записал в актив ассисты на Ерохина и Жемалетдинова. Смолов всегда считался противоречивой фигурой в сборной. Когда Карпин сменил Черчесова, в тот момент казалось, что новый наставник сделает форварда «Локо» основным, учитывая отсутствие Дзюбы. Соболева не было, а поэтому в заявке оказалось только три форварда – Смолов, Тюкавин и Заболотный.

В дебютном для себя матче Карпин удивил – решил сыграть с Хорватией без чистых форвардов. Алексей Миранчук исполнил роль ложной «девятки», но эксперимент себя не оправдал. Уже в перерыве Карпин это осознал и сменил игрока «Аталанты» на Антона Заболотного. Решение не выпустить Смолова в той игре не выглядело странным, ведь при выходе из защиты Антон действительно лучше цепляется за мячи.

Смолов появился в стартовом составе против Кипра. В прессинге и борьбе Фёдор не так эффективен, но умение забивать и ассистировать он не растерял. Если Смолов находится в хороших физических кондициях, это даёт результат. Фёдор не играл в сборной с 2019 года, но на Кипре доказал, что тренер может на него рассчитывать.

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Карпин признаёт ошибки

После неудачного эксперимента с Миранчуком в роли ложной «девятки» Карпин заменил его в перерыве предыдущего матча. На Кипре похожая ситуация случилась с Черышевым, у которого просто не пошла игра. Главный тренер заменил его после первого тайма, выпустив на поле Жемалетдинова, который забил второй гол.

Эффективность Ерохина

В этом сезоне РПЛ игрок «Зенита» Александр Ерохин уже забил четыре мяча. Во всех матчах со старта сезона Ерохин нанес 19 ударов, в которых забил 6 мячей. В «Зените» Александр чаще всего выходит в паре с Дзюбой или Азмуном, а вот Карпин в сборной использовал его ниже линии нападения, но уже на 6-й минуте Ерохин забил в ворота Кипра.

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Дебют Тюкавина

С хорватами дебютировал другой молодой игрок «Динамо» Арсений Захарян, который стал самым молодым дебютантом сборной России среди полевых игроков. Тюкавин дебютировал на Кипре в возрасте 19 лет и 2 месяцев и вошёл в топ-10 самых молодых игроков сборной России в истории. Ничем особенным форвард не отметился, но старался быть полезным – вступал в единоборства, зарабатывал фолы. Карпин в очередной раз показал, что готов доверять молодёжи.

Есть моменты, а голы придут

Смолов, Караваев, Миранчук и Черышев имели реальные возможности для взятия ворот, но не реализовали их. Впрочем, не может не радовать то, что Россия создавала моменты в достаточном количестве.

АВРАМЕНКО Владислав

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Ерохин Константин Тюкавин
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Комментарии (1)
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Don sangre
05 Сентября 2021 в 12:48
Уже хорошо что Карпин может признавать свои ошибки и не цепляется за одну и туже модель игры.
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