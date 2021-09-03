Баринов: «Приехали на Кипр побеждать»

Полузащитник российской сборной Дмитрий Баринов пообщался с прессой перед квалификационным матчем чемпионата мира против Кипра.

Хавбек сборной России начал с ответа на вопрос касаемо готовности быть капитаном национальной команды. Баринов ответил утвердительно.

Также опорник «Локомотива» поделился мнением, почему он получает регулярно предупреждения: «Возможно, не успеваю. Но моя позиция подразумевает быть агрессивным на поле. Я над этим работаю».

Касаемо целей на ближайший матч Баринов заявил, что Россия настраивается исключительно на максимальный результат: «Приехали на Кипр побеждать».