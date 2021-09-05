Генич - о критике игры сборной России: «Шокирован реакцией людей»

Журналист «Матч ТВ» Константин Генич объяснился по поводу оценки игры российской национальной команды с киприотами (2:0). «Не игра, а ужас! Просто катастрофа», - так заявил комментатор сразу после матча.

- Честно говоря, шокирован реакцией людей, которые в моем твите увидели наезд/наброс/заказуху или что-то в этом роде на ВГК, - заявил Генич в «Телеграме».

Помимо этого экс-футболист добавил, что во всем поддерживает Карпина и ни за что не станет на него «набрасывать говнецо».

Напомним, что сборная России провела два матча под руководством Карпина - ничья с Хорватией (0:0) и победа над Кипром (2:0).