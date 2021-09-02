Песьяков покинул лагерь сборной России

На текущий сбор национальный команды России тренерским штабом были вызваны пять голкиперов. Впрочем, представитель «Ростова» Сергей Песьяков не выдержал конкуренцию и уже сегодня покинул лагерь сборной, отправившись в клуб для подготовки к матчам внутреннего первенства.

Такое решение принял тренер вратарей Виталий Кауфанов, о чем сообщил пресс-службе РФС. Он заявил, что по итогам проведенных занятий к предстоящим поединкам будут готовиться Гилерме Маринато, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Андрей Лунев, который был довызван позже всех.

Стоит напомнить, что сборная России под руководством Валерия Карпина в субботу будет противостоять Кипру в рамках отбора на чемпионат мира.