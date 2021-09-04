​Смолов оформил 2 голевых паса в первом матче за сборную России за 27 месяцев

В субботу вечером в пятом туре отбора на чемпионат мира сборная России играет на выезде против Кипра. Команда Валерия Карпина забила по голу в начале каждого из таймов и к средине второго половины встречи ведёт со счётом 2:0.

Голы за российскую сборную забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В обоих случаях в качестве ассистента выступал форвард Федор Смолов. Интересно, что для него это первый матч за сборную за 27 месяцев. В прошлый раз Смолов играл за национальную команду в июне 2019 года.

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