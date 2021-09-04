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Чемпионат мира 2022

​Смолов оформил 2 голевых паса в первом матче за сборную России за 27 месяцев

04 Сентября 2021 • 20:29 Комментировать (1)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

В субботу вечером в пятом туре отбора на чемпионат мира сборная России играет на выезде против Кипра. Команда Валерия Карпина забила по голу в начале каждого из таймов и к средине второго половины встречи ведёт со счётом 2:0.

Голы за российскую сборную забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. В обоих случаях в качестве ассистента выступал форвард Федор Смолов. Интересно, что для него это первый матч за сборную за 27 месяцев. В прошлый раз Смолов играл за национальную команду в июне 2019 года.

Следить за матчем Кипр – Россия во всех красках можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Смолов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
04 Сентября 2021 в 21:32
Плохи наши дела, если опять Смолова привлекают, а потом ещё и хвалят за два неловких паса, после которых партнёры сумели забить голы. Но ведь в нападении наши просто слабы, примитивны даже. Карпину пока не удаётся улучшить организацию игры, надо искать нападающих. И плохо выглядят физически.
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
04.09  21:45 Гибралтар ... Турция 100 25 1.01
04.09  21:45 Украина ... Франция 6.5 4 1.55
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