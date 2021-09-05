Футбольный эксперт Константин Лепëхин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал гостевую победу сборной России над Кипром со счётом 2:0.

«Понравилась игра или нет - одного мнения быть не может. По-любому, кому-то понравится, кому-то - нет. Что касается матча с Кипром, на мой взгляд, игра была соответствующая уровню нашей сборной. Ни больше, ни меньше. Не сказать, что мы сыграли выдающийся матч, но нужного результата с таким соперником добились. Конечно, по уровню это не матч Украина - Франция. Но, тем не менее, мы должны понимать, что это наша сборная со всеми плюсами и минусами, другой у нас нет.

Достоин ли Смолов после этого матча стать основным форвардом сборной? Мне трудно судить. Я думаю, Карпин не будет по одному матчу делать какие-то глобальные выводы относительно того или иного футболиста. У него есть мнение, которое формировалось на протяжении долгого времени. Это очень важно. Один матч не определяет судьбу человека и его дальнейшие возможности игры в сборной. Всякое бывает, у сильных футболистов бывают спады, не очень сильный футболист может выдать хорошую игру, и что, разве он сразу должен играть в сборной?» - сказал Лепëхин.