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​Владимир Соловьёв оценил игру сборной России

04 Сентября 2021 • 21:55 Комментировать (7)
Кипр
0:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России впервые победила под руководством Валерия Карпина, оказавшись сильнее Кипра на выезде – 2:0. Несмотря на набор трёх очков, российская сборная столкнулась с порцией критики за плохое качество игры. По ходу матча несколько публикаций в «Твиттере» сделал даже известный телеведущий Владимир Соловьёв.

«Н-да… С такой игрой можем и пропустить от Кипра. Даже от Кипра», - писал Соловьёв по ходу матча.

«У нас плеймейкер Гилерме? Вся игра через вратаря», - написал Соловьёв немного позже, добавив эмодзи «рука-лицо».

Следующим соперником сборной России будет Мальта. Игра пройдёт во вторник, 7 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Соловьёв
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
летний дождь2
04 Сентября 2021 в 23:29
к чему мнение гнилого пропагандона ?)
Баден
04 Сентября 2021 в 23:16
Вопрос Е.Ф.
На хрена Вы мнение этого пидораса (без сокращенной цензуры) вывешиваете на сайт?
Он футбольный эксперт?? АналитеГ? Его мнение ни кого не колыхает...
Зачем оно (и он) здесь?
JUMPER
04 Сентября 2021 в 22:12
ооо... савсем дила плохи у нас в стране...))) коль паявилися такия иксперты...)))
ингерман
04 Сентября 2021 в 22:23
ай он пока там вью давал вальтов не гонял? а то он любиц им кусочек сваево каратцэ показац.. )))
JUMPER
04 Сентября 2021 в 22:28
ай бро...каратцэ с микрафонам...страшна сила...грознаё аружиё...))) энта тибе ни опиюм для народу...)))
Dimonorunov
04 Сентября 2021 в 22:07
я верю, что валера настроит наших футболистов, наладит им агрессию и психологию!
Don sangre
04 Сентября 2021 в 22:18
Поживем увидим. В сборной много новых игроков им надо сыграться ещё.
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.47 4.1 7.8
окончен Латвия 0:2 Норвегия 12 6 1.25
окончен Сербия 4:1 Люксембург 1.22 6.3 13.5
окончен Кипр 0:2 РОССИЯ 8.8 4.5 1.45
окончен Словения 1:0 Мальта 1.22 6.2 14
окончен Ирландия 1:1 Азербайджан 1.55 3.9 6.6
окончен Словакия 0:1 Хорватия 4.2 3.35 1.95
окончен Фарерские острова 0:1 Дания 25 10.5 1.09
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