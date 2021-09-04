​Владимир Соловьёв оценил игру сборной России

Сборная России впервые победила под руководством Валерия Карпина, оказавшись сильнее Кипра на выезде – 2:0. Несмотря на набор трёх очков, российская сборная столкнулась с порцией критики за плохое качество игры. По ходу матча несколько публикаций в «Твиттере» сделал даже известный телеведущий Владимир Соловьёв.

«Н-да… С такой игрой можем и пропустить от Кипра. Даже от Кипра», - писал Соловьёв по ходу матча.

«У нас плеймейкер Гилерме? Вся игра через вратаря», - написал Соловьёв немного позже, добавив эмодзи «рука-лицо».

Следующим соперником сборной России будет Мальта. Игра пройдёт во вторник, 7 сентября.