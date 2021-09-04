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Чемпионат мира 2022

​Сборная России впервые забила при Карпине

04 Сентября 2021 • 19:12 Комментировать
Кипр
0:1
РОССИЯ
9.00 4.50 1.42
1-й тайм

Для сборной России гостевой отборочный матч против Кипра начался более чем удачно. Открыть счёт команда Валерия Карпина смогла уже на шестой минуте. Автором результативного удара стал полузащитник Александр Ерохин.

Следить за развитием событий в матче Кипр – Россия можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Валерий Карпин проводит второй матч в качестве главного тренера сборной России. Три дня назад команда на своём поле сыграла вничью с Хорватией – 0:0.

Напомним, что прямой билет на чемпионат мира получат европейские сборные, которые в своих отборочных группах займут первые места.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Ерохин
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окончен Финляндия 1:0 Казахстан 1.45 4.15 8.3
Идет 41 минута Латвия 0:1 Норвегия 9.8 5.5 1.3
Идет 41 минута Сербия 2:0 Люксембург 1.22 6.3 13.5
Идет 41 минута Кипр 0:1 РОССИЯ 9 4.5 1.42
Идет 42 минута Словения 0:0 Мальта 1.15 7.8 18
Идет 40 минута Ирландия 0:0 Азербайджан 1.55 4 6.3
04.09  21:45 Голландия ... Черногория 1.15 8 17.5
04.09  21:45 Словакия ... Хорватия 4.15 3.35 1.95
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