​Замена Карпина сыграла: сборная России удвоила преимущество на Кипре

Сборная России смогла упрочить перевес в счёте в гостевом матче против Кипра. На 55-й минуте гол забил полузащитник Рифат Жемалетдинов, который в перерыве вышел на замену вместо Дениса Черышева.

Следить за ходом поединка между сборными Кипра и России можно на страницах LiveResult в подробной текстовой трансляции.

Напомним, что сборная России тремя днями ранее в дебютном матче под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Хорватией (0:0) на своём поле. Именно хорваты и россияне располагаются на вершине таблицы отборочной группы, набрав по семь зачётных баллов после четырёх туров.